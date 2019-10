Verliert Shay Mitchell (32) kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes die Nerven? Die Schauspielerin befindet sich momentan in den letzten Zügen der Schwangerschaft und feierte erst kürzlich eine ausgelassene Baby-Party – Stripper und Lapdance inklusive. Doch kurz darauf meldete sich die werdende Mama nun vollkommen aufgelöst bei ihren Fans. Der Grund: Sie kann ihre Tochter vielleicht nur per Kaiserschnitt zur Welt bringen.

In einem YouTube-Video berichtet die Pretty Little Liars-Darstellerin, dass bei ihrer letzten Ultraschall-Untersuchung festgestellt wurde, dass sich ihr Kind noch nicht gedreht hat und mit dem Kopf nach oben liegt – eine natürliche Geburt wäre damit ausgeschlossen. Die Schwangere ist darüber überhaupt nicht begeistert. "Es ist nicht nur die Operation, sondern auch die Genesung. Ich kann nicht bettlägerig sein für was weiß ich, wie lange", schluchzte sie.

Aber noch ist gar nicht klar, ob es wirklich zum Kaiserschnitt kommt. Darum versucht ihr Freund und Kindsvater Matte Babel (38) sie zu beruhigen: "Sie werden sie heute drehen. Die Plazenta ist nicht im Weg, du hast viel Flüssigkeit und das Baby sitzt oben."

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell im September 2019

Getty Images Shay Mitchell 2019 in Beverly Hills

Instagram / mattebabel Matte Babel und Shay Mitchell

