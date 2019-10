Dakota Johnson (30) und Gwyneth Paltrow (47) verstehen sich bestens! Die Fifty Shades of Grey-Darstellerin ist seit 2017 mit dem Coldplay-Frontmann Chris Martin (42) zusammen. Der hatte sich erst ein Jahr zuvor von Gwyneth scheiden lassen. Das Ex-Ehepaar soll ihrer beiden Kinder zuliebe aber ein freundschaftliches Verhältnis beibehalten haben – und das haben die beiden Frauen mittlerweile ganz offenbar auch: Gwyneth hat Dakota jetzt mit einem süßen Post zum 30. Geburtstag gratuliert!

Auf Instagram teilte die 47-Jährige ein Schwarz-Weiß-Bild, auf dem das Geburtstagskind einen Hund im Arm hält und in die Kamera lächelt. Dazu schrieb sie: "Herzlichen Glückwunsch zum 30. an dieses absolute Juwel." Das ist aber nicht das erste Mal, dass Dakota, Chris, Gwyneth und ihr Mann Brad Falchuk (48) beweisen, wie gut sie sich verstehen. Neben gemeinsamen Doppeldates soll die gesamte Martin-Paltrow-Patchwork-Familie auch mal zusammen in den Urlaub geflogen sein.

Die frischgebackene 30-Jährige konnte sich aber noch über einen weiteren niedlichen Geburtstags-Post freuen. Auch ihre Mutter Melanie Griffith (62) hat ein Bild ihrer Tochter auf Instagram gepostet, dieses Mal aber ein Kinderfoto, auf dem Dakota einen Kussmund macht. "Herzlichen Glückwunsch an mein wunderschönes Mädchen! Ich bin so stolz, deine Mama zu sein. So, so stolz auf dich! Ich liebe dich von ganzem Herzen", schrieb sie zu dem süßen Schnappschuss.

Instagram / gwynethpaltrow Dakota Johnson, Schauspielerin

Instagram / derekblasberg Gwyneth Paltrow und Dakota Johnson

Instagram / melaniegriffith Dakota Johnson als Kind

