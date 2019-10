Liebespaar vor der Kamera, aber im echten Leben nicht einmal Freunde? Solche Gerüchte hört man nicht selten aus dem Showbusiness. Auch bei den Gilmore Girls-Stars Scott Patterson (61) und Lauren Graham (52) soll es zwar in ihren Rollen als Lorelai und Luke ordentlich geknistert haben, allerdings sind die Schauspieler darüber hinaus angeblich nie Freunde gewesen. Mit diesen Spekulationen räumt Scott jetzt auf und stellt klar: Lauren und er haben ein gutes Verhältnis!

Im Interview mit Promiflash klärt Scott auf: "Wir haben absoluten Respekt voreinander, ich denke, sie ist eine beeindruckende Schauspielerin und ich weiß, sie denkt dasselbe über mich." Er wisse auch, woher die Annahme gekommen sei, dass er und seine TV-Liebe nicht im wahren Leben miteinander auskämen: "Ich denke, Menschen haben mitbekommen, wie zwei Profis für eine Szene gekämpft haben und das wurde missverstanden", schildert der US-Amerikaner. Mit diesem Kampf meine er die Interaktion zwischen zwei Mimen am Set, die versuchen, das Beste aus einer Szene herauszuholen und sich dabei auch mal in die Quere kämen, wenn es darum gehe, seine eigenen Ideen zu verteidigen.

Neben Scott und Lauren wurden auch anderen Co-Stars eine sehr unharmonische Beziehung nachgesagt. So sollen Sarah Jessica Parker (54) und Kim Cattrall (63) bei Sex and the City zwar für die Zuschauer als BFFs über den Bildschirm gehuscht sein, doch fernab dessen soll es zwischen ihnen alles andere als rosig gewesen sein. Kim zog sogar über die "Carrie Bradshaw"-Darstellerin auf Instagram her!

Getty Images Scott Patterson, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Kelly Bishop, Alexis Bledel and Lauren Graham, "Gilmore Girls"-Stars

Anzeige

Getty Images Kim Catrall und Sarah Jessica Parker 2008 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de