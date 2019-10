Anna Heiser blutet das Herz! 2017 fand die gebürtige Polin bei Bauer sucht Frau ihre große Liebe. Nur ein Jahr später gab sie ihrem Gerald das Jawort. Mit Sack und Pack zog sie zu ihrem Mann nach Namibia. Dort unterstützt sie die Familie auf der Farm. Die Arbeit mit den Tieren macht ihr zwar sehr viel Spaß, doch eine Sache kann die Blondine nur schwer ertragen – und zwar das Schlachten.

Auf ihrem Instagram-Account gewährte die Farmerin ihren Fans kürzlich Einblick in ihren Alltag in Afrika. Da sie zurzeit den Herdenschutzhund erziehe, habe sie viel Zeit mit den Schafen verbracht und ist ganz entzückt von den Tieren. Dementsprechend schmerzt es sie, wenn einer der plüschigen Vierbeiner sein Leben lassen muss. "Jedes Mal tut es mir in der Seele weh, wenn ein Schäfchen zum Kotelett wird. Ich würde viel lieber all den Tieren ein schönes Leben bis zum natürlichen Tod auf unserer Farm gewähren, aber leider ist dies nicht der Sinn des Farmerlebens", schreibt Anna.

Schon im Mai betonte Geralds Frau, dass sie sich neben ihrer Tätigkeiten in dem Betrieb ihres Mannes auch noch einen Job suchen wolle, dem sie leidenschaftlich nachgehen könne. "Ich muss nur herausfinden, welche Berufsrichtung sich mit meinen Interessen sowie dem Farmleben vereinbaren lässt."

Instagram / anna_m._heiser "Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser in Afrika, April 2019

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, Dezember 2018

