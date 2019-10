KJ Apa (22) aka Archie Andrews zählt derzeit wohl zu den bekanntesten Serien-Stars überhaupt. Der gebürtige Neuseeländer begann seine Karriere im Jahr 2013 und schaffte seinen Durchbruch mit der Netflix-Serie Riverdale. Sogar Auszeichnungen wie einen Saturn Award konnte die TV-Bekanntheit schon für sich gewinnen. Doch trotz seiner äußerst erfolgreichen Karriere wollte der 22-Jährige eigentlich nie Schauspieler sein. Er habe immer davon geträumt, Musiker zu werden!

In einem Interview mit Daily Telegraph offenbarte KJ Apa, er habe nie eine Karrierelaufbahn in der Filmindustrie angestrebt. Er habe zwar Spaß an der Schauspielerei, aber sei sich dennoch sicher, dass er nicht für immer vor der Kamera stehen wird. "Meine Leidenschaft war schon immer die Musik, das ist meine erste Liebe", verriet der Rotschopf. Und jetzt eine richtige Überraschung: Der "Riverdale"-Darsteller wird sogar in Kürze sein erstes Album veröffentlichen!

Doch die Fans der Netflix-Serie müssen sich vorerst keine Sorgen machen! In der neuen und vierten Staffel von "Riverdale" wird der Schauspieler weiterhin als Hauptrolle Archie Andrews zu sehen sein. Schon am 9. Oktober dieses Jahres werden die neuen Folgen der Drama-Reihe auf Netflix ausgestrahlt.

Getty Images Riverdale-Darsteller KJ Apa im August 2019

Getty Images Camila Mendes und KJ Apa bei der Comic-Con in San Diego

Riverdale, Netflix KJ Apa am Set von Riverdale

