Hier liegt eindeutig Liebe in der Luft! Vor einem Jahr haben sich Gwyneth Paltrow (47) und Brad Falchuk (48) in der Nähe von New York im Kreise ihrer Familie das Jawort gegeben. Seitdem schwebt das Paar höher als auf Wolke sieben – und das zeigte vor allem Brad erst vor Kurzem in einem rührenden Netz-Beitrag: Zu Gwyneth' Geburtstag widmete der Filmproduzent seiner Frau einen romantischen Liebesbrief!

Am Freitag feierte die Schauspielerin ihren 47. Geburtstag – ihr Gatte nahm dieses Jubiläum zum Anlass ihr eine romantische Liebeserklärung auf Instagram zu machen. "Ich werde es einfach so herausposaunen: Sie ist der größte Mensch, den es jemals auf der Welt gab", fing der 48-Jährige seinen Netz-Beitrag an. Gwyneth sei nicht perfekt, sie habe einen dreckigen Humor und sei vor dem ersten Kaffee unerträglich – doch ihr Brad liebt sie genau aus diesem Grund.

"Sie ist eine unerbittliche Mutter und Stiefmutter, die best Frau – und all ihre Freunde wissen, dass sie ein Champion ist", schrieb der Filmemacher weiter. Tag für Tag sei Brad fasziniert von seiner Gattin, weil sie wirklich alles schaffe, was sie tut.

Instagram / bradfalchuk Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow, Dezember 2018

Anzeige

Gwyneth Paltrow/Instagram Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk

Anzeige

Wie findet ihr seine Worte? Total rührend! Etwas too much irgendwie... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de