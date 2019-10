Ein magischer Moment für Demi Lovato (27)! Die Popsängerin hat in der Vergangenheit schwere Zeiten durchgemacht: Demi kämpfte gegen ihre Alkohol- und Drogensucht sowie eine Essstörung an. Nach einer Überdosis im vergangenen Jahr scheint es der hübschen 27-Jährigen inzwischen glücklicherweise wieder besser zu gehen. In Israel machte sie jetzt einen großen Schritt, um sich nach einem harten Lebensabschnitt endlich wieder selbst zu finden, wie ein Beitrag im Netz vermuten lässt.

"Israel hat etwas absolut Magisches an sich. Ich habe noch nie ein so starkes Gefühl der Spiritualität oder Verbindung zu Gott gefühlt... etwas, das mir bereits seit ein paar Jahren fehlte. Spiritualität ist mir so wichtig", schwärmt die Musikerin unter einem geposteten Bild auf Instagram. Auf dem Schnappschuss trägt Demi ein weißes Taufkleid, das für alle Taufen im Fluss Jordan getragen werden muss. Sie grinst breit über das ganze Gesicht und bekommt eine herzliche Umarmung ihres Taufpartners.

Im Jordan wurde dem christlichen Glauben zufolge einst Jesus getauft. So überwältigt wie aktuell hat sich Demi schon lange nicht mehr gezeigt.

Instagram / ddlovato Demi Lovato im März 2019

Anzeige

Instagram / ddlovato Demi Lovato (r.) Anfang Oktober 2019 in Israel

Anzeige

Getty Images Demi Lovato im Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de