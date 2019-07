Demi Lovato (26) geht es ein Jahr nach ihrer fatalen Überdosis wieder richtig prächtig! Vor zwölf Monaten sorgte der Ex-Disney-Star für üble Schlagzeilen: Nach dem Konsum von einem sehr starken Schmerzmittel war die heute 26-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wenige Tage nach ihrer Entlassung hatte sie angekündigt, sich erst einmal aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, um sich in eine Entzugsklinik zu begeben. Inzwischen ist Demi wieder in ihren Alltag zurückgekehrt – und neue Paparazzi-Aufnahmen beweisen: Der "Camp Rock"-Star ist wieder voll auf der Höhe!

TMZ liegen Fotos vor, die die Musikerin strahlend nach einem Dinner am Dienstagabend in West Hollywood zeigen. Mit einem breiten Grinsen mischt sich Demi unter ihre Freunde. Danach stellten sich alle noch einmal zusammen für ein Gruppenfoto auf, um den besonderen Moment festzuhalten. Ob die Sängerin mit ihren Liebsten wohl den besonderen Jahrestag feierte? Am Dienstag war ihr Drogen-Zusammenbruch nämlich auf den Tag genau ein Jahr her.

Schon vor einem halben Jahr hatte Demis Team sie mit einer Torte überrascht, um ihre sechs cleane Monate zu feiern. Auf der war damals "Wir sind so verdammt stolz auf dich" zu lesen. Zu ihrem Einjährigen meldete sie sich bis jetzt nicht selbst auf Social Media zu Wort.

Getty Images Demi Lovato im Mai 2018

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Sängerin

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Sängerin

