Schon wieder wurde sie zur Queen Elizabeth II. (93) – und musste viel dazulernen. Olivia Colman (45) wurde durch ihre Rolle als Königin Anne in dem Film “The Favourite” berühmt, erhielt für ihre Performance sogar einen Oscar als beste Hauptdarstellerin. Jetzt konnte sie ihr Talent aufs Neue unter Beweis stellen, denn für die Netflix-Show The Crown schlüpfte Olivia in die Rolle von Queen Elizabeth II. Doch das war gar nicht so leicht! Nicht einmal den royalen Gang bekam die 45-Jährige zunächst hin...

In einem Interview mit Harper’s Bazaar packt die Schauspielerin jetzt über die Dreharbeiten der neuen Staffel der Erfolgsshow aus und gab witzige Details aus ihrem Alltag als “Queen” preis: “Sie haben mir das Laufen beigebracht – ich bin wirklich schrecklich darin, ich habe kein Körperbewusstsein. Ich gehe ein bisschen wie ein Bauer, sagte einer der Regisseure.” Der britische Akzent der Monarchin sei ebenfalls schwieriger gewesen, als es sich Oliva vorgestellt hatte. “Ich dachte, ein grundsätzlich nobler Akzent würde schon reichen, aber anscheinend nicht”, scherzt sie. Immer wenn sie “Yes” sagen wolle, müsse sie für den Klang von Elizabeths vornehmer Sprache “Ears” sagen, was sie sehr amüsierte.

Mit ihrem Einstieg in die Serie löst Olivia Claire Foy ab, die in den ersten beiden Staffeln die junge Elizabeth verkörperte. Die dritte Staffel “The Crown” wird ab dem 17. November auf der Streamingplattform Netflix verfügbar sein.

Getty Images Queen Elizabeth II in London

Getty Images Olivia Colman, Schauspielerin

Getty Images Queen Elizabeth II.

