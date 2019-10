Jeffree Star (33) muss einen weiteren Verlust eines seiner geliebten Haustiere verkraften! Der berühmte Make-up-Guru ist in seiner Community als absoluter Hundenarr bekannt: Seine Pomeranians Diva, Diamond, Drama, Delicious, Daddy und Davinci waren noch vor ein paar Monaten der ganze Stolz des YouTubers und seines Partners Nathan (29). Im Juni musste das Paar schon einen Todesfall hinnehmen – der weiße Zwergspitz Diamond war verstorben. Nun gibt es wieder einen Anlass zur Trauer für Jeffree: Auch von Daddy muss er sich verabschieden!

Erst am Samstag schrieb das Style-Chamäleon aufgebracht auf Twitter, dass das Hündchen wegen eines Leberabszesses sofort operiert werden müsse. Das sei ein riskantes Unterfangen, denn das Tier habe eine Autoimmunschwäche im Gehirn, die mit gesundheitsschwächenden Medikamenten behandelt wurde. Wenige Stunden später gab der Schmink-Mogul noch das hoffnungsvolle Update, dass Daddy den Eingriff den Umständen entsprechend gut überstanden habe, am Sonntag kam jedoch der Schock: "Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass Daddy heute Morgen gestorben ist. Sein Körper hat die OP mit seiner Vorerkrankung nicht verkraftet. Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr wir unsere Tiere lieben und wie sehr es schmerzt", kommentierte Jeffree eine Bilderreihe seiner Fellnase auf Social Media.

Der Todesfall trifft den 33-Jährigen in einer wichtigen Phase seiner Karriere: Seit dem 1. Oktober veröffentlicht sein YouTube-Kollege und guter Freund Shane Dawson (31) eine neue Serie auf der Videoplattform, die den Entstehungsprozess einer Lidschatten-Palette zeigt und auch heikle Geschehnisse in der Beauty-Influencerwelt aufdecken soll. Ob der Upload der kommenden Episoden sich durch den Tod von Daddy verschieben wird, gab Shane noch nicht bekannt.

Instagram / jeffreestar Jeffree Star und Nathan Schwandt mit ihrem Hund Daddy

Instagram / jeffreestar Nathan Schwandt mit Hündchen Daddy

Instagram / jeffreestar Jeffree Star und Shane Dawson

