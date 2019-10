Diesen Anblick von Guido Maria Kretschmer (54) gibt es nicht alle Tage! Im September vergangenen Jahres gab der Designer seinem langjährigen Partner Frank Mutters das Jawort. Sein Liebesglück hält der Shopping Queen-Star aber gerne privat – nur zu besonderen Anlässen veröffentlicht er Fotos mit seinem Liebsten. Umso erfreulicher ist nun sein neuestes Posting: Guido und Frank zeigen sich total verschmust!

"Genießt den freien Tag, schöne Stunden mit euren Liebsten und macht es euch bei den herbstlichen Temperaturen so richtig gemütlich", schrieb der gebürtige Münsteraner am Tag der Deutschen Einheit auf Instagram. Das dazugehörige Bild zeigt ihn und seinen Liebsten vor einer Strandkulisse. Während Frank das Foto aufnimmt und in die Kamera strahlt, steht Guido hinter ihm und drückt ihm zärtlich einen Kuss auf die Wange.

Die Fans sind begeistert von diesem romantischen Schnappschuss und überhäufen die beiden Männer mit liebevollen Worten: "Große Liebe! Man kann es sehen", kommentierte ein Follower. Und so nehmen das wohl viele seiner Fans wahr: Das Posting konnte schon über 65.000 Likes sammeln – deutlich mehr als Guido üblicherweise für einen Beitrag bekommt.

Splash News Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer bei der Berliner Fashionweek, Juli 2019

Actionpress/ Tamara Bieber Guido Maria Kretschmer, Designer

AEDT / SplashNews.com Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters beim Dreamball 2019

