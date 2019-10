Dieses Schmuckstück ist ein ganz besonderer Schatz für Sylvana Wollny (27)! Seit Mitte Juli ist die Reality-Darstellerin stolze Mama von zwei Kindern: Zu Töchterchen Celina-Sophie (6) gesellte sich ein Schwesterchen namens Anastasia Sophie. Um ihre beiden Mädels immer bei sich zu haben, hat sich die brünette TV-Bekanntheit jetzt etwas einfallen lassen: Sie trägt ganz persönliche Stücke ihrer Töchter in einer Kette bei sich.

Auf Instagram präsentierte die 27-Jährige den Anhänger des Schmucks, der in Form eines Herzens daherkommt. "Auf der linken Seite sind die Haare von Anastasia und auf der rechten Seite die Haare von Celina", erklärte Sylvana, wie ihr Nachwuchs buchstäblich Teil der Kette geworden ist. Eine schöne Idee, finden viele ihrer Follower – eure Meinung könnt ihr in der Umfrage am Ende des Artikels abgeben.

Mit zwei Kindern im Haus sind die junge Mutter und ihr Freund Florian Köster (31) aktuell sehr glücklich, wie das Paar vor Kurzem in der Sendung Die Wollnys erklärte. Das Thema Kinderkriegen sei erst einmal abgeschlossen – doch generell schließt Sylvana eine dritte Schwangerschaft nicht aus. "Wir sind ja noch jung, umentscheiden kann man sich ja immer noch", sagte die Tochter von Silvia Wollny (54).

RTL II Celina-Sophie Wollny mit ihrer Schwester Anastasia Sophie

Anzeige

Instagram / sylvana_wollny Anastasia Sophie Wollny im September 2019

Anzeige

RTL II Sylvana Wollny, Tochter Celina-Sophie und Florian Köster

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de