Völlig ohne Vorankündigung war es am Sonntag endlich so weit: Bibi Claßen (26) veröffentlichte das erste Foto ihres Sohnes Lio (1), das ihn von vorne zeigt! Seit der Knirps im Oktober letzten Jahres zur Welt kam, fragte sich ihre Fan-Gemeinde, wie der Junge wohl aussieht. Genau das wollten die YouTuberin und ihr Ehemann Julian (26) bis vor Kurzem geheim halten, zum Schutz des Kindes. In letzer Zeit konnte die Community allerdings schon sehen, dass Lio einen blonden Schopf wie sein Papa hat. Aber wem sieht er denn nun im Gesicht ähnlicher – Mama oder Papa?

"Bibi, weißt du, was die meisten Leute unter dein Foto schreiben? Dass der Lio süß ist und dass der Lio so aussieht wie ich! Merkst du da Parallelen?", fragt Julian seine Liebste schon mal mit einer gehörigen Prise Humor in seiner Instagram-Story. Die ist sich allerdings sicher: "Nein, das stimmt nicht, er sieht aus wie ich!" Und tatsächlich – zahlreiche User in den Kommentaren finden, dass der kleine Mann schon mal die Form der Augen von seiner Mutter geerbt haben könnte. Das breite Lächeln wiederum erinnere stark an das seines Vaters.

Einig sind sich in einem Punkt aber die meisten Abonnenten: Der Mini-Fratz sei in jedem Fall total niedlich: "Oh, wie goldig ist der Kleine?", kommentierte auch die Influencerin Ischtar Isik (23) begeistert. Aber nun seid ihr gefragt: Sieht Lio aus wie Bibi oder doch eher wie Julian? Stimmt in der Umfrage ab!

