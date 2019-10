Dieses Familienporträt kam für alle Fans von Bibi (26) und Julian Claßen (26) wirklich mehr als überraschend! Ein ganzes Jahr lang hatte das YouTube-Paar das Gesicht seines kleinen Sohnes auf Fotos verdeckt gehalten – jetzt haben die beiden ihren Lio (1) aber doch der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Netz erklären die Eltern nun, warum sie diesen Schritt gegangen seien, und geben zu: Mit dem Ende des Versteckspiels sei ihnen eine große Last von den Schultern gefallen.

"Das war wirklich 'ne Zeit, die uns sehr belastet hat. Wenn Leute einfach kamen und Fotos gemacht haben", berichtet Julian in einem Clip auf YouTube über die anstrengenden Abschottungsversuche des vergangenen Jahres. Er hoffe nun vor allem, das Haus mit seinem Sohn in Zukunft entspannter verlassen zu können. "Für uns ist das ein wahnsinniger Stress", fasst auch seine Liebste die Bemühungen zusammen, den Sohnemann komplett aus der Öffentlichkeit herauszuhalten – und macht vor allem Lios Entdeckerdrang für die Wende verantwortlich.

"Der will jetzt die Welt erkunden und wird vielleicht in ein paar Wochen eigenständig rumlaufen", zeigt sich Bibi in dem Video nachdenklich und stellt klar, dass die beiden ihren Sonnenschein nicht ständig unter einer Decke im Kinderwagen abschirmen möchten. Weil sie sich oft gar nicht aus ihrer Wohnung getraut hätten, blickten sie der neu gewonnenen Freiheit nun voller Vorfreude entgegen.

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seinem Sohn

Instagram / bibisbeautypalace YouTube-Star Bibi

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn in Dubai, März 2019

