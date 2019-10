Da haben sich Bibi (26) und Julian Claßen (26) aber ordentlich was gegönnt! Obwohl die beiden YouTuber längst zu den erfolgreichsten Influencern Deutschlands zählen, stellen sie ihren Ruhm und ihren Reichtum üblicherweise nicht in den Vordergrund. Stattdessen teilen sie im Netz niedliche Familienporträts mit Söhnchen Lio (1). Für ihren neuesten Post gab es für die Vloggerin allerdings nicht so viel Applaus. Bibi sendete dekadente Grüße aus einem Privatjet nach Saint-Tropez!

Auf Instagram veröffentlichte die 26-Jährige eine Momentaufnahme, die über den Wolken entstanden ist. Mit dunkler Sonnenbrille und Over-Knee-Stiefeln zieht Bibi darauf ihre Lippen mit Lipgloss nach. Vor ihr auf dem Tisch: eine Tasche des Luxus-Labels Balenciaga und eine Flasche Champagner. "Diese Dekadenz ist zum Kotzen", meinte daraufhin ein User. Ein anderer kommentierte: "Oh je. Das Kind wird bestimmt irgendwann ein bisschen verwöhnt sein."

In ihrer Story gewährte Bibi ihrer Community außerdem einen kleinen Einblick in ihre Zeit im sonnigen Südfrankreich – eine Tour durch ihr Hotel inklusive. Die prunkvolle Unterkunft verfügt neben einer großen Terrasse und einem idyllischen Garten mit Swimmingpool auch über ein eigenes Fitnessstudio für die beiden. Findet ihr, Bibi und Julian lassen es sich ein bisschen zu gut gehen? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio

YouTube / BibisBeautyPalace Bibi und Julian Claßen, Influencer

Instagram / bibisbeautypalace YouTube-Star Bibi Claßen 2019 in Dubai

