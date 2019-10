Wer wird am Ende das Rennen machen? Nach wochenlangem Flirten und einer Menge Drama steht heute Abend endlich das große Love Island-Finale an! Vier Paare kämpfen noch um den Sieg: Yasin und Samira, Sidney und Vivien, Roman und Lina sowie Mischa und Laura haben es bis in die Endrunde geschafft. Doch welches Couple hat die besten Chancen, zu gewinnen? Die "Love Island"-Experten und -Ehemaligen Mike Heiter und Elena Miras (27) haben mal ihre Tipps abgegeben!

Tatsächlich ist Elenas bisherige Favoritin im Halbfinale freiwillig gegangen. "Ich habe überall gesagt, Melissa gewinnt. Jetzt wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen", erklärte die temperamentvolle Schweizerin gestern Abend beim Aftersun-Talk. "Ich glaube, dass Sidney und Vivi gute Chancen haben. Aber das wird ein enges Rennen mit Yasin und Samira", betonte die Brünette anschließend.

Und Mike? Der sieht das ähnlich wie seine Liebste: "Jetzt gerade würde ich eher Sidney und Vivi sagen", verriet der Blondschopf. Elena und Mike sind also eindeutig Team Sidney und Vivien – überrascht euch das? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Das große "Love Island"-Finale am Montag um 20:15 Uhr bei RTL II

RTL II/Magdalena Possert Sidney und Vivien

RTL II / Magdalena Possert Sidney und Vivien, "Love Island"-Finalisten 2019

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter, September 2019

