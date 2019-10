Es waren schwierige Tage für Dijana Cvijetic in der Love Island-Villa. Die einstige Miss Universe Switzerland kehrte in der 18. Episode der Kuppelshow in das Haus auf Mallorca zurück. Dabei wollte sie erst Aleksandar Petrovic (28) näher kennenlernen, bevor sie sich dann doch für Danilo Cristilli entschied. Zudem wurden ihr noch Gefühle für Yasin nachgesagt. Für ihre vermeintliche Wankelmütigkeit bekam die Blondine allerdings ordentlich Hate ab. Gegen die bösen Nachrichten wehrte sich Dijana jetzt aber öffentlich.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die 25-Jährige mit einer längeren Textnachricht an ihre Follower. Die Aufregung der Zuschauer, die immer nur einen Teil des ganzen Tages gesehen hätten, kann sie einfach nicht verstehen: "Wieso dürfen sich andere zwei, drei oder viermal auf eine Person in der Villa einlassen, mit der rummachen und so weiter?" Sie hingegen habe sich letztendlich mit Danilo nur einem Mann wirklich geöffnet und diesen geküsst. "Wieso hat jeder andere ein Recht auf die Liebe und ich nicht?", fragte sich Dijana weiter.

Auch wenn ihr dieser Gegenwind sehr an die Nieren geht, dürfte die Schweizerin aktuell sehr glücklich sein. Obwohl die Mutter ihren Auserwählten kein großer Fan von ihr ist, zerbrach ihre Partnerschaft nicht. Danilo und Dijana wollen es auch nach ihrem Exit miteinander versuchen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

Love Island, RTL II Dijana, Danilo und seine Mutter bei "Love Island"

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Dijana beim Spiel "Tag der Wahrheit"

Anzeige

Love Island, RTL II "Love Island"-Danilo und Dijana

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de