Lil Nas X hatte in seiner Jugend Probleme damit, seine Sexualität zu akzeptieren! Dennoch wagte der Chartstürmer im vergangenen Juni den mutigen Schritt. Mit 20 Jahren offenbarte er im Songtext von "c7osure", dass er schwul ist. Vor seinem offiziellen Coming-out hatte er bereits Mega-Erfolge mit seiner Single "Old Town Road" gefeiert und Rekorde gebrochen: 19 Wochen auf Platz eins der US-Billboard-100-Charts! Im TV machte der Newcomer jetzt allerdings ein Geständnis. Er habe früher gebetet, dass seine Homosexualität verschwinden würde.

Als er von Gayle King (64) in der Show This Morning gefragt wurde, ob er schon früh von seiner Homosexualität gewusst habe, antwortete der Rapper offen: "Definitiv wusste ich das. Ich habe als Teenager einfach nur gebetet, gebetet, gebetet, dass es nur eine Phase ist." Schließlich habe er mit 17 Jahren eingesehen, dass seine Sexualität nicht weggehen würde, verheimlichte sie jedoch weiterhin. Durch seinen Erfolg sei es für den 20-Jährigen aber einfacher gewesen, sich zu outen. Montero Lamar Hill, wie Lil Nas X eigentlich heißt, sei allerdings bewusst, dass es lange nicht allen Menschen so gehe: "Für mich in dieser Position war es einfach. Aber für einen kleinen Jungen zehn Meilen weit weg von hier wird es nicht so leicht sein."

Zwar sei der Sänger der Meinung, dass sein Bekenntnis anderen jungen Männern in einer ähnlichen Situation helfen könne, dennoch habe die US-amerikanische Gesellschaft in puncto Akzeptanz der LGBTQ-Community noch einen weiten Weg vor sich: "Weil jeder, der sich jetzt in der Schule meine Musik anhört, automatisch ebenfalls als schwul bezeichnet wird."

