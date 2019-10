22 Jahre und noch immer wie frisch verknallt – Will Smith (51) und seine große Liebe Jada Pinkett-Smith (48) zeigen, dass das funktioniert! Kaum ein anderes Pärchen in Hollywood spricht so offen über die Höhen und Tiefen seiner Beziehung wie der Schauspieler und seine Frau. In ihrer Webserie "Red Table Talk" weiht Jada ihre Zuschauer stets in die Geheimnisse ihrer Ehe ein und gesteht: Nicht immer ist alles rosig. Davon ist beim jüngsten Auftritt des Duos allerdings nichts zu spüren: Mitten im Blitzlichtgewitter der Fotografen küsste Will seine Jada ungeniert!

Am Sonntagabend feierte "Gemini Man", der neue Actionthriller unter der Regie von Ang Lee (64) mit Will in der Hauptrolle, Premiere. Zum Auftakt in Los Angeles erschien der 51-Jährige aber keinesfalls alleine! Als Support mit im Schlepptau: Jada, die mit blonder Kurzhaarfrisur und langem Glitzerkleid über den Teppich schwebte. Während die beiden für die Kameras posierten, drückte Will seiner Partnerin einen fetten Schmatzer auf die Backe – den nahm Jada mit geschlossenen Augen und einem breiten Grinsen entgegen. Nach mehr als zwei gemeinsamen Jahrzehnten hat der Der Prinz von Bel-Air-Star die Zuneigung für Jada kein bisschen verloren.

Nicht nur Jada kam gestern Abend zur Unterstützung mit. Auch seine zwei Söhne Jaden (21) und Trey (26) ließen sich an der Seite ihres berühmten Vaters ablichten. Tochter Willow (18) fehlte allerdings bei der Filmveranstaltung.

River/MEGA Jada Pinkett-Smit und Will Smith bei der "Gemini Man"-Premiere, Oktober 2019

River/MEGA Jaden Smith, Will Smith, Jada Pinkett-Smith und Trey Smith im Oktober 2019

River/MEGA Will Smith und Jada Pinkett-Smith bei der "Gemini Man"-Premiere

