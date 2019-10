Damit hat Melissa nun wirklich nicht gerechnet! Die schöne Brünette war vor vier Wochen das erste Mal bei Love Island zu sehen. In der Kuppelshow wollte die Schwäbin ihre große Liebe finden. Dieses Vorhaben gestaltete sich jedoch schwieriger als gedacht. Doch dafür gewann die 24-Jährige während ihres Aufenthalts in der Liebesvilla die Sympathien der Zuschauer, was sich auch auf Social Media bemerkbar macht. Ihre neue Followerzahl haute Melissa jetzt vom Hocker.

In dem YouTube-Format "Aftersun" hörte die Herrenbergerin erstmals davon, wie beliebt ihr Instagram-Account in den letzten Wochen geworden ist. Zu Beginn der Staffel folgten ihr rund 350 Nutzer. "Ich kenne mich damit auch wirklich nicht aus", gab sie offen zu. Das könnte sich nun aber ändern, denn mittlerweile hat sie stolze 230.000 Follower. Eine Zahl, die sie komplett sprachlos machte. Einen solchen Zuwachs konnte zudem keiner der anderen Islander verzeichnen. Lediglich Amin Elkach ist im Netz in diesen Dimensionen unterwegs. Allerdings hatte der Fitnessinfluencer bereits vor seinem Einzug in die Show 430.000 Abonnenten.

Was Melissa in der nächsten Zeit erwartet, konnten ihr aber gleich zwei Social-Media-Profis verraten: Mike Heiter und Elena Miras (27). Sie gaben ihr einige mahnende Worte auf den Weg. "Da kommen viele Leute auf dich zu, die du nicht kennst. Aber das ist eine krasse Erfahrung", erklärte der Muskelmann, während die Siegerin der ersten "Love Island"-Staffel meinte: "Dich wird ganz viele Liebe erwarten, aber du sollst dich nicht täuschen lassen, weil das eine Scheinwelt ist."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Instagram / amin_elkach/ Amin Elkach, Ex-"Love Island"-Kandidat

RTL II / Magdalena Possert Elena, Melissa und Mike, "Love Island"-Stars

