Sidney Wolf und Vivien Michalla haben es geschafft! Die beiden Love Island-Kandidaten konnten in dem Flirt-Format die Sympathien der Fans für sich gewinnen. Im Finale der frivolen Kuppelshow setzten sie sich im Voting gegen drei andere Paare durch und wurden zum "Love Island"-Couple 2019 gekürt. Mit diesem Titel kommt auch ein Preisgeld von stolzen 50.000 Euro. Doch was wollen die beiden mit diesem Geld anfangen?

Im Promiflash-Interview verriet die Eiskonditorin nun, was sie und ihr fester Partner bisher so abgesprochen haben: "Gemeinsam wollen wir nach Bali. Zumindest hatten wir uns das so überlegt." Außerdem wolle die Blondine einen gewissen Betrag spenden. Das sei ihr persönlich ein großes Anliegen. "Ich bin ehrenamtlich im Tierschutz, deshalb wird es Tieren im Ausland zugutekommen", erklärte die 26-Jährige.

Sidney hingegen kann sich glücklich schätzen, überhaupt etwas von der Kohle zu haben. Der Schauspieler zog nach der Siegerverkündung nicht das Los mit den 50.000 Euro. "Ich wusste gar nicht, dass wir das auch hätten nicht teilen können", erklärte er anschließend bei Aftersun. Doch zu seinem Glück ließ ihn Vivi nicht hängen und teilte den Gewinn mit ihm.

RTL II/Magdalena Possert Vivien Michalla und Sidney Wolf, "Love Island"-Gewinner 2019

RTL II/Magdalena Possert Drachen-Date von Vivien und Sidney

RTLZWEI/Magdalena Possert Vivien und Sidney im "Love Island"-Finale

