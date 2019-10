Familien-Power auf dem roten Teppich! Angelina Jolie (44) promotet aktuell ihren neuen Streifen "Maleficent: Mistress of Evil". Auf ihre Kids muss die Hollywood-Beauty allerdings nicht verzichten. Bereits bei der Premiere in Tokio unterstützten all ihre Kinder sie bei diesem wichtigen Event – und auch bei der Europa-Premiere musste die Schauspielerin nicht allein über den Red Carpet flanieren: Angelina rockte die Veranstaltung mit Shiloh (13) und Zahara (14) an ihrer Seite!

Am Montagabend überraschte die 44-Jährige wieder einmal mit familiärem Support: Zusammen mit Shiloh und Zahara in der Hand schritt die Leinwandschönheit über den roten Teppich in Rom. Gemeinsam mit ihren Töchtern strahlte Angelina nur so um die Wette. Die drei traten in aufeinander abgestimmten Looks auf und zogen damit das ganze Blitzlichtgewitter auf sich.

Bereits am Vormittag kam die "Lara Croft"-Darstellerin gut gelaunt zu einem Pressetermin. In einem lilafarbenen Outfit zog die sechsfache Mama alle Blicke auf sich und stellte beinah sogar Filmkollegin Michelle Pfeiffer (61) mit ihrem ziemlich schlichten Look in den Schatten. Doch von Konkurrenzkampf war keine Spur – bei dem Fototermin scherzten beide ausgelassen rum.

Getty Images Shiloh Jolie-Pitt, Angelina Jolie und Zahara Jolie-Pitt

Getty Images Angelina Jolie in Rom, Oktober 2019

Getty Images Angelina Jolie und Michelle Pfeiffer beim "Maleficent: Mistress Of Evil"-Photocall

