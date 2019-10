Jetzt sahen sich Angelina Jolie (44) und ihr ältester Sohn endlich wieder! Vor einigen Wochen setzte die Schauspielerin Maddox Jolie-Pitt (18) in Südkoreas Hauptstadt Seoul ab – dort hat der 18-Jährige Ende August ein Studium an der Yonsei Universität begonnen. Die Verabschiedung von ihrem Spross fiel der sechsfachen Mutter sichtlich schwer: Clips in den sozialen Netzwerken zeigten, dass Angie an diesem Tag in der Uni den Tränen nahe gewesen ist! Jetzt aber durfte sie Maddox endlich wieder in die Arme schließen!

"Maleficent: Mistress of Evil", der neue Film der Hollywood-Beauty, feierte am vergangenen Donnerstag seine Premiere in Tokio – und zu diesem Anlass erschien nicht nur die 44-Jährige, sondern auch Maddox kam mit Schwester Zahara Marley Jolie-Pitt (14)! Angelina schien sich auf dem roten Teppich pudelwohl zu fühlen: Sie strahlte in einem silbernen Fransenkleid im 20er-Jahre-Stil mit ihren Kindern um die Wette. Die ließen es modisch dagegen etwas schlichter angehen: Der junge Student trug einen schwarzen Anzug; Zahara präsentierte sich in einem dunklen Neckholderkleid mit transparentem Rock.

Angelina betont immer wieder, wie viel ihr ihre Kinder bedeuten – und sie scheinen darüber hinaus auch eine echte Inspirationsquelle für die Schönheit zu sein: Kürzlich verriet sie in einem Interview, dass sie viel von ihnen lerne: "Ich bin so aufgeregt, ich habe das Gefühl, als ob meine Welt sich erweitert, wenn ihre Welt sich erweitert."

Getty Images Zahara Jolie-Pitt, Angelina Jolie und Maddox Jolie-Pitt in Tokio, 2019

SplashNews.com / Splash News Angelina Jolie bei der "Maleficent:Mistress of Evil"-Premiere in Tokio, 2019

SplashNews.com / Splash News Angelina Jolie mit ihren Kindern Shiloh, Vivienne, Zahara und Knox Jolie-Pitt in Kalifonien, 2019

