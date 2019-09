Gemeinsam gehen Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange durch dick und dünn! Mit dem Ziel, die große Liebe zu finden, warf sich der Basketballer Anfang des Jahres als Bachelor in ein großes Abenteuer. Und auch die Zumba-Lehrerin wagte den Sprung ins kalte Wasser und versuchte ihr Glück im TV. Seit dem großen Gänsehaut-Finale sind die beiden nun ein Paar – hatten es aber gewiss nicht immer einfach. Mit Promiflash plauderten die beiden nun ganz offen über die anfänglichen Turbulenzen in ihrer Beziehung.

Erst vor wenigen Tagen schrieb die Bremerin zu einem Pärchen-Pic auf Instagram: "Wir waren und sind immer ein Team geblieben und ich bin mir sicher, dass das auch so bleiben wird". Im Interview mit Promiflash auf der Glow by dm nahmen sie jetzt Stellung zu diesen emotionalen Zeilen – als Duo im Licht der Öffentlichkeit standen sie immerhin ständig unter Beobachtung. "Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Er nur so ein bisschen. Aber so etwas als frisch gebackenes Paar durchzumachen, ist schon nicht einfach. Immer Interviews geben, immer präsent sein ist schon anstrengend", meinte Jenny.

Der amtierende Rosenkavalier konnte die Worte seines Sonnenscheins nur bestätigen. "Was auch total unterschätzt wird, das ist diese ständige Reiserei. Von Hotel zu Hotel, Flugzeug, Bahn, Auto, ganz viele Kilometer abreißen. Währenddessen versuchen, zur Ruhe zu kommen", erläuterte er die Thematik. "Das ist gut, dass wir das zusammen durchgemacht haben und uns gegenseitig unterstützt haben", sagte er schließlich.

Chris Emil Janßen/ActionPress Jennifer Lange und Andrej Mangold auf der Mercedes-Benz Fashion Week 2019

Getty Images Andrej Mangold, Bachelor 2019

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Andrej Mangold im Juni 2019

