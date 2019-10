Drei deutsche Promi-Damen unter der israelischen Sonne! Derzeit halten sich Sarah Connor (39), Lena Meyer-Landrut (28) und Palina Rojinski (34) in Tel Aviv auf. Zumindest verraten das die Bilder und Videos der Künstlerinnen im Netz. Doch die gemeinsame Auszeit scheint nicht nur dem Sonne-Tanken gewidmet gewesen zu sein. Neben sexy Strand-Pics haben die Ladys auch fröhliche Fotos von einer Hochzeit auf ihren Social-Media-Kanälen geteilt!

Wie Lena auf ihrem Instagram-Account zeigt, nimmt sie sich mit Kollegin Sarah und Moderatorin Palina eine entspannte Auszeit von der Musik und dem öffentlichen Trubel in Deutschland. Auf den Fotos ist zu erkennen, wie sie vor typischen Urlaubskulissen, etwa einem Sonnenuntergang am Strand, posen, aber auch, wie sie bei der israelischen Hochzeitsparty ihres Musikbusinesskollegen Benjamin Budde feiern. Die VIP-Gäste fegen dabei übers Parkett und scheinen Spaß an der Musik zu haben. Denn Palina brachte dem befreundeten Brautpaar ihr ganz persönliches Hochzeitsgeschenk mit: sich selbst! Sie sorgte mit einer DJ-Session für ordentlich Stimmung.

Und es ist nicht das erste Mal, dass die Mädels gemeinsam in bester Party-Laune gesichtet wurden. Bereits im November letzten Jahres nahmen Sängerin Lena und Rotschopf Palina an dem Pre-Shopping-Event für die Moschino-H&M-Kollektion teil und zogen dort alle Blicke auf sich!

Instagram / lenameyerlandrut Palina Rojinski, Lena Meyer-Landrut und Sarah Connor

Instagram / sarahconnor Sasha und Sarah Connor auf einer Hochzeit

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut im Urlaub

