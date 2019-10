Zeigt Bella Thorne (22) jetzt ihre neue Flamme? Eigentlich ist die Schauspielerin seit einigen Monaten mit Benjamin Mascolo (26) liiert – mit dem Sänger war sie auch Ende August ganz verliebt über den roten Teppich bei den Filmfestspielen in Venedig geschritten. Die 21-Jährige ist jedoch längst dafür bekannt, dass sie auch gerne mehrgleisig fährt. Im Netz schmust Bella nun wild und hemmungslos mit einer Frau!

"Sie ist so süß. Das erste Mädchen, das ich date, das kamerascheu ist", kommentierte die US-Amerikanerin zwei Schnappschüsse auf Instagram, die sie sehr vertraut mit einer Unbekannten zeigen. Nur mit Slip liegt die "Famous in Love"-Darstellerin auf der Lady, die ebenfalls kein Oberteil trägt – die Blondine drückt Bella fest an sich und versteckt ihr Gesicht unter ihr. Die Community freut sich über den Anblick und will vor allem eines wissen: "Wer ist sie?" Die Identität ihrer Eroberung behält Bella bisher für dich.

Bis April war der Disney-Star noch in einer Dreiecks-Beziehung mit Rapper Mod Sun und Tana Mongeau (21). Im Juli outete sich Bella schließlich als pansexuell: "Ich mag sexy Mädchen, ich mag sexy Jungs. Ich mag es generell sexy", offenbarte sie in einem Interview.

Actionpress/ SIPA PRESS Bella Thorne und Benjamin Mascolo bei den Filmfestspielen von Venedig 2019

Instagram / bellathorne Bella Thorne mit einer Unbekannten, Oktober 2019

Getty Images Mod Sun und Bella Thorne

