Luca Hänni kann es kaum glauben! Der Sänger feierte am Dienstag bereits seinen 25. Geburtstag. In den letzten Jahren hat sich die Welt des Schweizers immer schneller gedreht. Seit seinem Gewinn bei DSDS im Jahr 2012 ist der Musiker auf den Bühnen Europas unterwegs. Spätestens nach seinem sensationellen vierten Platz beim Eurovision Song Contest hat seine Karriere so richtig Fahrt aufgenommen. Dass er jetzt "schon" ein Vierteljahrhundert hinter sich hat, kann Luca trotzdem kaum begreifen.

Auf Instagram teilte der "She Got Me"-Interpret einen Schnappschuss von sich an seinem Geburtstagstisch, an dem er freudestrahlend und erstaunt zugleich in die Kamera blickt. "Hey meine Lieben! Puh, das geht ja schon langsam auf die Dreißig zu. Danke für all eure Nachrichten und Glückwünsche", schrieb er in die Bildunterschrift seines Posts. Bis zu seinem nächsten runden Wiegenfest dauert es zwar noch etwas, aber für den umtriebigen Luca wird die Zeit sicherlich wie im Fluge vergehen.

Etwas entspannter ging der gebürtige Berner dagegen seinen Ehrentag an. Seine Partnerin hatte ihm das Frühstück zubereitet, was er seinen Followern in seiner Instagram-Story ganz glückselig präsentierte. Zur Feier des Tages gönnte er sich auch gleich ein Gläschen Sekt dazu.

