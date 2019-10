Laura Müller (19) nimmt nicht am Dschungelcamp teil! Das hat die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin vor wenigen Stunden selbst bekannt gegeben. Damit dementierte sie ein Gerücht, das vor einigen Tagen aufgekommen war. Zwar habe es eine Anfrage von der Produktionsfirma gegeben, Laura habe sich allerdings dagegen entschieden. Jetzt meldet sich im Netz auch Michael Wendler (47) zu Wort: Er will seine Freundin vor dem Format beschützen!

Der Schlagerstar nahm 2014 selbst an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil und erntete dafür eine Menge Lacher und Kritik. Immerhin hatte er es nur wenige Tage im australischen Busch ausgehalten. In einem Instagram-Post macht er nun klar, dass er Laura davor bewahren will: "Ich möchte meine Freundin nicht denselben Anfeindungen aussetzen, wie ich sie 2014 erlebt habe! Laura ist ein wundervoller und liebenswerter Mensch und ich liebe sie von ganzem Herzen – was wäre ich also für ein Freund, der sie nicht vor so einer Show beschützt?"

Trotz Lauras eindeutiger Absage wird der Dschungel 2020 aber nicht leer bleiben. Angeblich sollen unter anderem Daniela Büchner (41), Ennesto Monté (44) und Ur-Bachelor Paul Janke (38) ihr Glück zwischen Spinnen und Kakerlaken versuchen.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler, Promipärchen

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im August 2019

Anzeige

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de