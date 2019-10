Von der Liebesinsel ging es für die Love Island-Kandidaten nach Drehschluss direkt zurück nach Deutschland. Während der Zeit in der Kuppelshow bildeten Denise Bröhl und Amin Elkach ein Pärchen und wollten sich näher kennenlernen. Doch die Zuschauer trennten die beiden nach nur wenigen Tagen voneinander und schickten den Muskelprotz per Voting aus der Sendung. An Tag 14 endete das TV-Flirt-Abenteuer dann auch für die Wimpernstylistin. Seitdem hat Denise zahlreiche Reaktionen auf Social Media erhalten – und ist von dem Feedback absolut überrascht!

Gegenüber Promiflash berichtet die Kölnerin jetzt, dass sie nach ihrem TV-Aus von ihren Freunden am Flughafen in Deutschland überrascht und herzlich in Empfang genommen wurde. Danach sei es direkt in einen Freizeitpark gegangen, wo sie die Zeit mit ihren Liebsten genoss. Doch eine Sache hat nach den Dreharbeiten bei der 32-Jährigen besonders großen Eindruck hinterlassen. "Die Resonanz und die Nachrichten, die ich von draußen bekomme, von fremden Menschen, sind einfach richtig herzlich und richtig toll!", schwärmt sie. "Sogar Islander aus früheren Staffeln haben mich sofort kontaktiert und mir super Feedback gegeben", plaudert sie entzückt.

Bisher hat Denise noch keine Zeit gefunden, sich alle neuen Folgen von Love Island anzuschauen. Mit ihrer Präsenz im Fernsehen zeigt sie sich jedoch schon jetzt zufrieden. "Ich höre von allen Leuten die gleichen Worte: Authentisch, ehrlich und treu", erzählt die Beauty im Promiflash-Interview. Warum es dennoch nicht mit den Herren auf der Insel geklappt hat, hat ihrer Einschätzung nach zwei Gründe: ihr vergleichsweise hohes Alter und die mangelnde Reife der Islander-Boys. Sie erklärt: "Zum Beispiel ist Danilo ein sehr netter, hübscher, junger Mann, aber für mich leider nicht männlich genug!" Ob sie doch noch mit ihrem Ex-Couple Amin anbandeln wird, bleibt abzuwarten. Beide haben noch regelmäßig Kontakt zueinander und stehen sich angeblich sehr nahe.

RTL II, Paris Tsitsos Amin Elkach und Denise Bröhl auf der "Wow-Stelle"

Instagram / denise.loveisland2019 Reality-Star Denise Bröhl

Instagram / denise.loveisland2019 Ex-"Love Island"-Kandidatin Denise Bröhl

