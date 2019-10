Schwere Zeiten für die Wollnys! Im Mai sorgten Estefania (17) und Loredana (15) mit ihren Krankenhausaufenthalten für Sorge. Die Reality-Serie der XXL-Familie dokumentiert aktuell, was den beiden Mädchen fehlte: Während die Ex-DSDS-Teilnehmerin über starke Kopfschmerzen geklagt hatte und deshalb diverse Untersuchungen über sich ergehen lassen musste, verlor das Nesthäkchen nach einer Fuß-OP das Gefühl in seinen Beinen – für Mama Silvia (54) war die Zeit kaum auszuhalten!

Zwei kranke Töchter zu Hause zu haben und nicht zu wissen, was mit ihnen lost ist, brachte auch die sonst so starke Silvia am Ende ihrer Kräfte – in der neuesten Die Wollnys-Folge beklagte sie: "Ich kriege einen Kollaps. Wann hört diese ganze Sche**e auf?" Sie müsse aktuell auf zehn Hochzeiten tanzen, was einfach unmöglich sei. Doch das Schwerste für die Löwenmama war es, ihre Sprösslinge leiden zu sehen: "Es ist bald nicht mehr ertragbar", gab die 54-Jährige zu.

In der Folge am Mittwochabend gab es für Loredana zum Glück Entwarnung – der Verdacht einer Thrombose hatte sich nicht bestätigt. Die Ursache für Estefanias Kopfschmerzen blieb dagegen auch weiterhin unklar. Auf einem MRT war jedoch ein dunkler Schatten im Gehirn der 17-Jährigen zu sehen.

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Reality-TV-Star

Anzeige

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!, RTL II Loredana und Silvia Wollny im Freizeitpark in den Niederlanden

Anzeige

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, TV-Gesicht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de