Diese Familie hat ganz offensichtlich das Entertainer-Gen! Matthias Schweighöfer (38) bekam das Schauspiel-Talent von seinen Eltern Michael und Gitta in die Wiege gelegt und ist aus dem deutschen Filmgeschäft nicht mehr wegzudenken. In seinen eigenen Produktionen beschert er den beiden regelmäßig Gastauftritte wie beispielsweise in "Der Nanny". Vor allem zu seiner Mutter hat der 38-Jährige ein besonders inniges Verhältnis. Mittlerweile ist die "Kinder, Kinder"-Darstellerin aber nicht mehr nur als Schauspielerin bekannt: Gitta Schweighöfer hat sich auch im Internet einen Namen gemacht!

Die Mutter des "You Are Wanted"-Stars führt seit September 2017 einen eigenen Instagram-Account. Dort lässt sie ihre Follower an ihrem täglichen Leben teilhaben. Auf ihrem Profil sind nicht nur Ausschnitte von Filmen, in denen die 65-Jährige mitgewirkt hat, zu sehen. Vor allem postet sie regelmäßig Selfies, die sie mit ihrem aktuellen Gemütszustand kommentiert. Dabei zeigt sich die Schauspielerin ziemlich ungeniert ihrer Community und testet auch gerne mal einen ulkigen Filter aus. "Ich schäm' mich nicht!", betont sie unter einem ihrer Insta-Posts. Für Gittas Fans hat ihr Account absoluten Unterhaltungswert und erfreut sich größter Beliebtheit. Eine Followerin schreibt: "Sie sind so lustig!"

Seit Montag wächst die Fan-Gemeinde der Schloss Einstein-Darstellerin mit noch mehr Schub. Ihr Sohn Matthias veröffentlichte nämlich ein Foto von ihr auf seinem Insta-Profil und forderte seine Community auf, das Social-Media-Leben seiner Mutter ebenfalls zu verfolgen. "Es ist manchmal sehr lustig auf ihrer Seite – und für mich peinlich, da ich ihr Sohn bin", witzelt der "Lachen Weinen Tanzen"-Interpret. Mit dem Support ihres erfolgreichen Sprösslings hat Gitta bis jetzt schon über 11.000 Follower für sich gewinnen können.

Instagram / gitta.schweighoefer Gitta Schweighöfer, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / gitta.schweighoefer "Schloss Einstein"-Darstellerin Gitta Schweighöfer

Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer mit Mama Gitta und Papa Michael bei der Premiere von "Friendship"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de