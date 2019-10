Was ist wirklich bei Ronnie Ortiz-Magro (33) und Jen Harley vorgefallen? In der vergangenen Woche hatte der Jersey Shore-Star zunächst noch positive Neuigkeiten auf Lager: Er und seine On-Off-Freundin Jen Harley wollten es noch einmal miteinander versuchen. Nur kurze Zeit später folgte allerdings ein Schock: Ein Streit des Paares sei am Freitag derart eskaliert, dass Ronnie seine Partnerin sogar mit einem Messer bedroht haben soll. Daraufhin nahm ihn die Polizei unter Einsatz einer Elektroschockwaffe fest. Zwar versuchte Ronnie, die Vorwürfe nach seiner Entlassung zu dementieren. Nun ist Jen allerdings mit heftigen Wunden gesichtet worden.

Daily Mail liegen Fotos der 31-Jährigen vom vergangenen Montag vor, die sie mit großflächigen Schürfungen an der Schulter und am Oberschenkel zeigen, während sie mit ihrer Tochter Ariana in einem Café sitzt. Geäußert hat Jen sich bisher nicht offiziell zu den Bildern der Verletzungen – allerdings hatte TMZ berichtet, dass sie gegenüber Vertrauten behauptet habe, dass Ronnie sie am Freitag über die Einfahrt zu ihrer Unterkunft geschleift habe. Aus seiner Sicht habe sich der Vorfall ganz anders zugetragen, denn er habe lediglich seine Tochter schützen wollen.

Er habe sich um das Kind gesorgt, weil Jen bei einem Event zu viel getrunken habe. Als sie sich mit Ariana später am Abend aus dem gemieteten Haus des Pärchens entfernt habe, sei er ihr hinterhergelaufen. Währenddessen sei sie bereits auf einen Zaun geklettert, von dem sie gefallen sei, als er ihr das Mädchen abgenommen habe. Auch für die Beinverletzung hatte er eine Erklärung – Jen habe sich an seinem Bein festgehalten, als er seine Tochter wieder ins Haus gebracht habe. Wer von beiden die Wahrheit sagt, ist bislang noch unklar.

