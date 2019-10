Ein weiterer Streit zwischen Ronnie Ortiz-Magro (33) und Jen Harley ist total eskaliert! Der Jersey Shore-Star und seine On-Off-Freundin sind für ihre heftigen Auseinandersetzungen, bei denen es nicht selten zu Handgreiflichkeiten kommt, bereits bekannt. Erst vor etwa zwölf Stunden hatten die beiden noch überglücklich ihr erneutes Liebes-Comeback bestätigt. Jetzt ist es mit dem Liebesglück allerdings schon wieder vorbei: Ronnie soll Jen geschlagen und mit einem Messer bedroht haben!

Wie TMZ berichtet, soll ein Streit der beiden im Los-Angeles-Urlaub am Freitag total ausgeartet sein. Ronnie habe die Mutter seiner Tochter mehrfach geschlagen. Die sei daraufhin auf die Straße gerannt und habe um Hilfe geschrien, während Ronnie sie mit einem Messer in der Hand verfolgte und anbrüllte. Das besonders Makabere daran: Ronnie soll dabei seine 18 Monate alte Tochter Ariana auf dem Arm gehabt haben. Gleich mehrere Nachbarn hatten daraufhin die Polizei gerufen, die dann die Tür von Ronnie und Jens Ferienwohnung eintreten musste, in der der 33-Jährige sich in der Zwischenzeit mit seinem Baby eingeschlossen hatte. Offenbar hat er sich bei seiner Festnahme so heftig gewehrt, dass die Beamten ihn schließlich tasern mussten.

Zurzeit wird Ronnie deshalb noch in einem Krankenhaus behandelt. Sobald er dort entlassen wird, wartet allerdings schon die Untersuchungshaft auf ihn. Jen soll bis auf einige leichte Verletzungen im Gesicht unbeschadet davon gekommen sein. Auch klein Ariana soll nichts abbekommen haben.

Splash News Ronnie Ortiz-Magro, "Jersey Shore"-Star

Anzeige

Instagram / realronniemagro Ronnie Ortiz-Magro mit seiner Tochter

Anzeige

Instagram / jennharley Jen Harley und Ronnie Ortiz-Magro

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de