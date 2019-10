Zuspruch von den Ex-Rosenkavalieren! Sebastian Preuss ist der neue Bachelor und wird 2020 in der zehnten Staffel des Kuppelformats nach der großen Liebe suchen. Der Münchner besticht nicht nur durch seine stahlharten Muskeln – er ist auch amtierender Weltmeister im Kickboxen. Trotzdem geht der heiße Strahlemann einer bodenständigen Arbeit nach: Er ist Inhaber eines Malerbetriebs. Bei zahlreichen Promiflash-Lesern kommt der Sportler richtig gut an – doch wie reagieren die Bachelor-Vorgänger eigentlich auf Basti?

Oliver Sanne (33), der 2015 Schnittblumen verteilte, ist begeistert von dem blonden Hottie, wie er unter dem RTL-Bachelor-Offenbarungsvideo klar macht: "Sorry, dass ich das sage, aber endlich mal ein 'Normalo' aus dem Leben. Handwerker und nebenbei Sportler, sympathischer Kerl, sieht gut aus. Gott sei Dank kein "Content Creator" und Influencer oder Model!" 2019 verzauberte Andrej Mangold (32) die Bachelor-Ladys. Er erlaubte sich zwar noch kein Urteil über Sebastian, drückte ihm aber für diese einmalige Chance fest die Daumen: "Bin sehr gespannt. Wünsche ihm eine tolle und spannende Reise, mit dem gleichen wundervollen Ausgang wie bei mir", schwärmte der Basketballer, der sein Herz an Siegerin Jennifer Lange verschenkte.

Rein optisch trifft Sebastian auch den Geschmack der amtierenden Bachelorette Gerda Lewis (26) – sie sieht in dem neuen Rosenboy definitiv Potenzial! "Also ich finde ihn sehr hübsch und attraktiv. Ich kann aber auch noch nicht so viel beurteilen, weil ich ihn nicht kenne. Mimik und Gestik sagen auch viel aus", erklärte die Beauty gegenüber Promiflash.

