Wer hätte gedacht, dass die Stickerei auf Hailey Biebers (22) Schleier so viel Kritik auslöst? Das frischvermählte Model hat auf Instagram kurz nach ihrer Heirat ein Hochzeitsbild geteilt. Im Zentrum stand dabei weniger der romantische Kuss mit Ehemann Justin Bieber (25). Buchstäblich in den Vordergrund drängte sich nämlich der ungewöhnliche Schleier der Braut. An dessen Saum prangte in Großbuchstaben das Motto "Till Death Do Us Part" (Bis dass der Tod uns scheidet). Besserwisser monierten sofort: Da ist ein Rechtschreibfehler! Aber stimmt das?

Tatsächlich ist im Englischen heute die Schreibweise "til" gebräuchlich. Es handelt sich nämlich um eine Kurzform des Worts "until" (zu deutsch: bis). Dennoch ist die Schreibweise mit einem doppelten t zwar altertümlich – aber richtig. Der Louis-Vuitton-Designer Virgil Abloh wollte damit seinem Meisterstück wohl einen gewissen Touch geben. Ein weiteres Markenzeichen stickte er ebenfalls in den Schleier ein: Er setzt aufgedruckte Wörter immer gerne in Anführungszeichen, wie auch bei Hailey.

Doch abseits vom Schleier waren sich wohl die meisten Fans bei Haileys Dress einig: Die Beauty sah richtig toll darin aus! Die Schönheit trug ein enges Meerjungfrauen-Dress mit einem großen Ausschnitt am Rücken und wunderschönen Stickereien und Verzierungen.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber bei ihrer Hochzeit

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber an ihrem Hochzeitstag

Getty Images Hailey Bieber bei der Met Gala 2019

