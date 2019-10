Langsam sieht man etwas vom nächsten Alaskan Bush People-Nachwuchs! Extrem-Kletterer Bear Brown und seine Freundin Raiven verkündeten neulich, dass die beiden Eltern werden. Nach einer wahrhaftigen Beziehungsachterbahn hat sich das Paar wieder zusammengerauft und kann sein gemeinsames kleines Wunder kaum erwarten. Nach einem ersten Schwanger-Update vor ein paar Tagen dürfen sich Bear und Raivens Fans jetzt über eine Babybauch-Premiere im Netz freuen!

Dieser Anblick sorgt bei ihrer Community wohl für Freudensprünge! Raiven postete einen Schnappschuss auf Instagram, der ihren von nun an stetig wachsenden Bauch zeigt. Doch die Follower der 21-Jährigen bekommen nicht nur einen ersten Eindruck der bisherigen Wölbung: Raiven verriet gleichzeitig, an welchem Punkt sie sich in ihrer Schwangerschaft befindet! "Elf Wochen", kommentierte sie ihren Beitrag und verzierte ihn zusätzlich mit dem Hashtag #BabyBrown.

Und auch sonst macht sich ihr Mini-Me bemerkbar – manchmal jedenfalls. "Ich glaube, für große Bewegungen ist es noch zu früh. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe ab und zu leichte Krämpfe, die vom Baby ausgelöst werden könnten", erläuterte Raiven vor Kurzem im Rahmen einer Fragerunde in ihrer Insta-Story.

Instagram / raiv3n.mari3 "Alaskan Bush People"-Raivens Babybauch in Woche elf

Instagram / alaskanbushppl "Alaskan Bush People"-Star Bear Brown und seine Freundin Raiven

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear Brown mit seiner Ex-Verlobten Raiven

