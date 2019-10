Riesige Überraschung bei den Alaskan Bush People: Bear Brown und seine Ex Raiven sind wieder zusammen! Ihre Liebe gleicht einer Achterbahnfahrt: Bei der Hochzeit seines Bruders Noah lernen sich der leidenschaftliche Kletterer und das Hobby-Model kennen und lieben. Wenig später folgte ihre Verlobung und kurz darauf gab es sogar Nachwuchs-News. Doch trotz Schwangerschaft trennten sich Bear und Raiven vor Kurzem – und die werdende Mama gab bekannt, dass sie eigentlich lesbisch sei. Jetzt überraschen die zwei mit einem Mega-Knaller: Bear und Raiven sind wieder ein Paar!

"Ich möchte, dass ihr es alle wisst: Raiven und ich geben uns noch eine Chance", teilte Bear höchstpersönlich in einer Videobotschaft bei Instagram mit. Bis über beide Ohren strahlend erklärte der selbst ernannte "King of Extreme" weiter: "Während unserer Trennung haben wir gemerkt, dass wir noch immer Gefühle füreinander haben. Also versuchen wir es noch mal miteinander!" Er könne sein Glück kaum fassen, so der baldige Papa weiter.

Doch sieht Raiven das genauso? Bisher hielt die Mami in spe die romantischen Neuigkeiten noch unter Verschluss. In einer Insta-Fragerunde beteuerte sie sogar, dass sie und Bear nur "sehr gute Freunde" seien.

Instagram / alaskanbushppl "Alaskan Bush People"-Star Bear Brown und seine Freundin Raiven

Instagram / raiv3n.mari3 Bear Brown und Freundin Raiven im Juli 2019

Instagram / bearbrownthekingofextreme "Alaskan Bush People"-Bear und Freundin Raiven

