Hana Nitsche (33) ist hoch motiviert! Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin ist neben dem Model-Beruf mittlerweile auch erfolgreiche Influencerin. Im Netz versorgt die Mutter der kleinen Aliya Frances ihre Fans hauptsächlich mit Mama-Posts und Updates aus ihrem Leben. Seit Neuestem führt die Brünette nun auch ein kleines Fitness-Tagebuch und lässt ihre Abonnenten täglich an ihren Fortschritten teilhaben. Wie hart sie in den letzten Wochen trainiert hat, beweist dieser Anblick: Hana präsentierte jetzt superstolz ihre strammen Bauchmuskeln!

Via Instagram-Story grüßte die 33-Jährige mit einem Spiegelselfie aus dem Fitnessstudio. Offenbar hat Hana gerade ihr Training beendet: Ihr Gesicht ist gerötet und leicht verschwitzt. Die Sporteinheit hat sich definitiv gelohnt! Ihre Bauchmuskeln treten deutlich hervor – sogar ein Sixpack deutet sich bereits an. "Oh hallo, ihr lieben Bauchmuskeln, schön, dass ihr euch blicken lasst", freute Hana sich über ihren Erfolg.

Mittlerweile ist es über ein Jahr her, dass Hana ihre kleine Tochter zur Welt gebracht hat. In Sachen After-Baby-Body wollte sie sich nie Stress machen. "Neues Leben schaffen, es neun Monate lang austragen und sich nach einiger Zeit wieder erholen, sich selbst heilen und sogar stärker werden", hatte sie kürzlich noch einmal auf Instagram betont.

Instagram / hananitsche Hana Nitscha, Model

Instagram / hananitsche Model Hana Nitsche

Instagram / hananitsche Hana und Aliya Frances Nitsche

