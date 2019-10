Bekommen die Dschungelcamp-Fans dieses Duo wirklich in der kommenden Staffel zu sehen? Vor wenigen Tagen kochten frische Gerüchte hoch, welche Promis die Nachfolge von Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (31) antreten wollen: Neben Paul Janke (38), Laura Müller (19) und Alphonso Williams (57) gelten auch Daniela Büchner (41) und Ennesto Monté (44) als heiße Favoriten für die Camp-Pritschen. Auf diese Konstellation hätte Ennesto durchaus Lust – bestreiten er und Danni wirklich das Busch-Abenteuer?

Promiflash traf den Entertainer beim Kiss Cup in Berlin und hakte nach: Hat er seinen Platz in der Open-Air-WG schon sicher? "Keine Ahnung, ich kommentiere solche Sachen grundsätzlich nicht", antwortete der 44-Jährige und ließ sich auch nicht entlocken, ob er generell Interesse habe, in dem Format aufzutauchen. Die mögliche Teilnahme seiner guten Freundin Daniela wäre aber durchaus ein Grund für ihn, auch mitzumachen: "Vielleicht würde ich es mir ihretwegen noch überlegen, in den Dschungel zu gehen, aber nur wegen ihr. Wenn sie mich jetzt anruft und mir sagt: 'Ennesto, komm bitte mit' – dann kläre ich das mit RTL." Ob die Frau von Jens Büchner (✝49) definitiv 2020 nach Australien geht, wisse Ennesto allerdings aktuell auch nicht.

Um ihn und Daniela hatten sich vor einigen Wochen Flirtgerüchte gerankt, die beide aber schnell dementierten. Sie seien nur gute Freunde und er aktuell glücklicher Single, betonte der Trash-TV-Star noch einmal gegenüber Promiflash. Sollten die zwei wirklich im Dschungel aufeinandertreffen, würden sie auf jeden Fall zusammenhalten: "Als Freunde sind wir ein gutes Team und vertrauen uns. Wenn etwas ist, kann ich sie immer anrufen, wenn sie etwas braucht, kann sie mich immer anrufen."

Deppe, Kenny Ennesto Monté 2017 auf Mallorca

ActionPress / azee Daniela Büchner im Jahr 2019

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Daniela Büchner

