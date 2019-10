Sind die drei magischen Worte bei Vivien Michalla und Sidney Wolf schon gefallen? Die Eiskonditorin und das Model gewinnen bei der diesjährigen Staffel von Love Island nicht nur die Siegerprämie von 50.000 Euro, sondern auch das Herz des jeweils anderen. Auch nach der Kuppelshow sind die beiden bis über beide Ohren verknallt. "Ich liebe dich" haben Sidney und Vivien bisher trotzdem noch nicht zueinander gesagt!

Das verriet die 26-Jährige jetzt bei einem Q&A in ihrer Instagram-Story. Auf die Frage, wer von den beiden als erstes "Ich liebe dich" gesagt hat, erklärt Vivien nämlich, dass dieser besondere Moment noch aussteht: "Oh, soweit sind wir noch nicht. Wir sind glücklich und haben ein Kribbeln im Bauch, aber Liebe ist ein so intensives und starkes Gefühl. Das wird noch etwas dauern, bis diese Worte fallen."

Vielleicht wird es die "Ich liebe dich"-Premiere ja im gemeinsamen Bali-Urlaub geben. Dafür wollen Sidney und Vivien nämlich ihr "Love Island"-Preisgeld ausgeben. Hättet ihr gedacht, dass die beiden sich mit dem "Ich liebe dich" noch etwas Zeit lassen? Stimmt ab!

