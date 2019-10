Sie haben sich gesucht und gefunden! Samira und Yasin haben Love Island am Ende zwar nicht gewonnen – immerhin sind die beiden Finalisten aber als Paar aus dem Kuppel-Format gegangen. Und sie meinen es offenbar ganz schön ernst miteinander: So haben sie sich im großen Finale schon ihre Liebe gestanden. Doch außerhalb der "Love Island"-Villa haben Yasin und Samira es jetzt ziemlich schwer: Satte acht Stunden Autofahrt trennt das Pärchen voneinander. Dennoch geben die Turteltauben ihr Bestes und sehen sich so oft sie können.

In seiner Instagram-Story teilte Yasin nun einen Schnappschuss, der so manchem "Love Island"-Fan einen Seufzer entlocken dürfte: Auf dem Foto liegen der Sportlehrer und seine Freundin eng aneinander gekuschelt im Bett – und grinsen bis über beide Ohren verliebt in die Kamera! Offenbar kämpfen die beiden nach wie vor für ihre Liebe und besuchen sich regelmäßig, um gemeinsame Nächte verbringen zu können.

Auf Dauer haben Yasin und Samira aber keine Lust auf eine Fernbeziehung. "Es gibt schon die Überlegung, dass ich nach Hamburg ziehe", verriet der 28-Jährige kürzlich im Promiflash-Interview. Damit würden sie sich aber noch ein bisschen Zeit lassen. Seid ihr überrascht, dass die zwei trotz der Distanz noch zusammen sind? Stimmt ab!

RTL II/Magdalena Possert Yasin und Samira bei "Love Island"

RTL II/Magdalena Possert Yasin und Samira im "Love Island"-Finale

Instagram / samira.bne Ex-"Love Island"-Kandidatin Samira

