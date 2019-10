Am 20. April 2018 stand die Welt kurzzeitig still, als der Pressesprecher von Avicii (✝28) verkündete, dass der DJ während eines Urlaubs im Oman verstorben war. Auf einem Anwesen der omanischen Königsfamilie war der gerade mal 28-Jährige tot aufgefunden worden. Der blonde Musikproduzent lieferte seit 2011 einen Ohrwurm nach dem anderen ab. Jetzt wurde dem Musiker eine besondere Ehre erwiesen: In New York ist er als extrem reale Wachsfigur verewigt – und befindet sich als solche bei Madame Tussauds in hoch-prominenter Gesellschaft!

Am vergangenen Dienstag enthüllte das Museum Madame Tussauds die verblüffend echt aussehende Nachbildung von Tim Bergling, wie der Musiker bürgerlich heiß, die an einem DJ-Pult steht. "Diese Figur der Ikone der elektronischen Tanzmusik gibt den Gästen die Möglichkeit, die herausragenden Leistungen von Avicii zu erleben und seinem Leben zu gedenken", kündigt Tom Middleton, der General Manager von Madame Tussauds New York an. Zudem soll den Besuchern damit die Möglichkeit gegeben werden, Selfies mit der Wachsfigur des "Wake Me Up"-Produzenten zu schießen.

Die Eltern des schwedischen Künstlers haben an der Umsetzung der Wachsfigur intensiv mitgearbeitet. "Wir schätzen es, dass Tim auf diese Weise geehrt wird und hoffen, dass die Figur allen, die ihn und seine Musik geliebt haben, Freude bereiten wird", so das Paar. Dem Museum sei es dabei äußerst wichtig, dass sie den DJ so authentisch und originalgetreu wie möglich darstellen. Madame Tussauds stellt in verschiedenen Städten rund um den Globus lebensgroße Wachsfiguren internationaler Stars und historischer Persönlichkeiten aus – wer dabei ist, gehört also zu den ganz Großen! Ob New York die einzige Pilgerstätte für Avicii-Fans bleibt oder ob die Figur zukünftig auch in anderen Ländern ausgestellt wird, ist derzeit noch ungewiss.

Getty Images DJ Avicii

Mike Lawrie/Getty Images Avicii bei einem Konzert in New York

Splash News "Wake Me Up"-Produzent Avicii

