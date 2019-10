Am vergangenen Freitag hatte das Warten für Amber Rose (35) endlich ein Ende: Das Model ist wieder Mama geworden! Gemeinsam mit ihrem Freund Alexander Edwards hat die 35-Jährige einen gesunden kleinen Jungen bekommen. Das verkündeten die stolzen Eltern mit einem zauberhaften ersten Babyfoto. Auch den Namen haben sie bereits verraten: Der Kleine hört auf den außergewöhnlichen Namen Slash Electric Alexander Edwards. Und was natürlich auch immer höchst interessant ist: Nach wem kommt ihr Spross eher – Mutter oder Vater?

Diese Antwort lieferte Amber nun in ihrer Instagram-Story. "Wow, Slash sieht genau aus wie Alexander", staunte die Tattoo-Liebhaberin und witzelte: "Als hätte man ihn geklont." Zusätzlich postete sie noch einmal das erste gemeinsame Foto von Papa Alexander und dessen Mini-Me – das Gesicht des Wonneproppens ist darauf jedoch nur teilweise zu sehen. Dafür kann man aber erkennen, dass Slash bereits mit einem ordentlichen Haarschopf zur Welt gekommen ist! Dichte dunkle Haare umrahmen seinen kleinen Kopf.

Im Gegensatz zu seinen Fans hat Alexanders Kumpel und Rapper Tyga (29) den kleinen Slash schon in voller Pracht zu Gesicht bekommen. Wie in der Instagram-Story des Musikers zu sehen ist, hat er dem frischgebackenen Vater nach der Geburt einen Besuch im Krankenhaus abgestattet – und das Ganze in einem süßen Video festgehalten, in dem Alexander sein neugeborenes Kind anhimmelt.

Instagram / amberrose Amber Rose und A.E.

Anzeige

Instagram / ae4president Alexander Edwards mit seinem Sohn

Anzeige

Instagram / tyga Alexander Edwards und sein Sohn Slash

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de