Das Dating-Leben von Miley Cyrus (26) ist derzeit in aller Munde! Seit wenigen Wochen turtelt die Sängerin mit Cody Simpson (22), nachdem sie erst kurz zuvor den Flirt mit Kaitlynn Carter in den Sand gesetzt hatte. Folgt jetzt ein ungewolltes Aufeinandertreffen der beiden Rivalen? Kaitlynn war im Sommer als Darstellerin der Reality-Show The Hills zu sehen. Jetzt wird darüber gemunkelt, ob Cody sich der Serie ebenfalls anschließen wird!

Es ist wohl der Albtraum eines jeden Verlassenen: Der neuen Liebe des Ex-Partners über den Weg zu laufen! Wie ein Insider nun gegenüber dem US-amerikanischen Magazin Perez Hilton ausplauderte, könnte genau das Kaitlynn bald passieren. Falls die schöne Blondine für die nächste Staffel der Serie The Hills zurückkehren wird, wird Mileys Lover tatsächlich ihr neuer Schauspiel-Kollege.

Ob da der Zoff schon vorprogrammiert ist? Erst kürzlich äußerte sich Becca Tilley, eine Freundin der Influencerin, über die neuen Liebes-Schlagzeilen der Turteltauben Miley und Cody. Sie stellte sich schützend vor Kaitlynn und stellte fest: "Miley muss natürlich nicht zu Hause daten! Aber man weiß halt vorher, dass es Fotos geben wird." Ein Zusammentreffen im TV würde die angespannte Situation natürlich noch mal verschärfen.

Instagram / codysimpson Cody Simpson im August 2019

Instagram / codysimpson Cody Simpson und Miley Cyrus im Oktober 2019

Instagram / kaitlynn Kaitlynn Carter im September 2019

