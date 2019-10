Jennifer Lawrence (29) Hochzeitsvorbereitungen laufen offenbar auf Hochtouren! In wenigen Tagen soll es so weit sein: Die Oscar-Preisträgerin gibt ihrem Liebsten Cooke Maroney das Jawort. Jegliche Details zu ihrem großen Tag sowie das genaue Datum halten die Turteltauben bisher unter Verschluss. Doch offenbar beginnt Jen jetzt damit, sich für die Hochzeit – und ihren zukünftigen Ehemann – herauszuputzen: Die Braut in spe wurde nämlich vor einer Beauty-Klinik gesichtet!

Einige Paparazzi lichteten die 29-Jährige am Freitagabend vor einer New Yorker Schönheitsfarm ab, die auf Haut-Behandlungen spezialisiert ist. Laut der Bildagentur Splash News soll die Blondine sich vor dem Verlassen des Gebäudes für knapp zwei Stunden in der Einrichtung aufgehalten haben – vermutlich hat Jen sich also einer einfachen Gesichtsbehandlung unterzogen, wie beispielsweise einer Vitamin- oder Feuchtigskeitskur oder Hautreinigung, um ihr Gesicht zum Strahlen zu bringen. Ein richtiger Eingriff hätte wohl länger gedauert. Anschließend statteten die "Silver Linings"-Darstellerin und ihr Verlobter auch dem New Yorker Star-Friseur Serge Nomant noch einen Besuch ab.

Nach dem Beauty-Programm gönnten die zukünftigen Eheleute sich außerdem ein romantisches Dinner in einem kleinen italienischen Restaurant – die letzte Ruhe vor dem Sturm? Was denkt ihr: Heiraten Jen und Cooke noch heute oder morgen? Stimmt ab!

Elder Ordonez / SplashNews.com Schauspielerin Jennifer Lawrence in New York

Elder Ordonez / SplashNews.com Jennifer Lawrence und ihr Verlobter Cooke Maroney im Februar 2019

Elder Ordonez / SplashNews.com Jennifer Lawrence und Cooke Maroney

