Angelina Heger (27) trotzt den Schlagzeilen um ihre Beziehung! Seit knapp einem halben Jahr ist die ehemalige Der Bachelor-Zweite mit Ex-Rosenkavalier Sebastian Pannek (33) zusammen. Dessen Verflossene Clea-Lacy Juhn (28) behauptete neulich in einem Promiflash-Interview, dass das Paar sie meide. Angelina hat die Aussage bisher nicht direkt kommentiert – und kontert stattdessen mit einem zuckersüßen Posting inklusive Liebeserklärung an ihren Basti!

Via Instagram veröffentlichte sie am Samstagnachmittag einen Schnappschuss, der sie Hand in Hand mit ihrem Freund zeigt. Zu der Aufnahme schrieb Angelina liebevoll: "Für immer, Hand in Hand mit dir!" Ihr Liebster reagierte auf den Beitrag mit einem simplen Herz-Emoji. Mit dem Kuschel-Post dürfte die 27-Jährige klar machen: Die Vorwürfe ihrer Vorgängerin können ihrer Beziehung nichts anhaben!

Ganz so entspannt wie seine Freundin nahm Sebastian die Anschuldigungen seiner Ex-Flamme nicht auf: Der Reality-Star betonte via Social Media sauer, Menschen sollten doch besser nicht über andere sprechen, um Aufmerksamkeit zu erregen. "Ich denke, dass jeder Mensch sich um seinen Kram kümmern [...] sollte!", motzte das Malemodel.

AEDT/WENN.com Clea-Lacy Juhn beim Tribute to Bambi 2018

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Pannek

ActionPress Sebastian Pannek, Reality-TV-Darsteller

