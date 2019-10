Shay Mitchell (32) ist mittlerweile so richtig ungeduldig! Im Juni ging die ehemalige Pretty Little Liars-Darstellerin mit einer wunderschönen Nachricht an die Öffentlichkeit: Nach ihrer Fehlgeburt vor einigen Monaten ist sie erneut schwanger. Im Netz teilt die Schauspielerin seitdem wichtige Etappen ihrer Schwangerschaft. Doch so langsam möchte sie ihre Tochter nur noch auf der Welt begrüßen, denn der errechnete Geburtstermin ist längst gewesen.

Auf YouTube veröffentlichte die 32-Jährige nun ein zweieinhalbminütiges Video, in dem sie bekleidet mit einer schwarzen Culotte und einem glitzernden Crop Top durch ihre Wohnung tanzt. In der Videobeschreibung verriet Shay: "Ich bin offiziell überfällig!" Deshalb probiere sie nun auch alles aus, damit ihr Spross sich endlich auf den Weg macht: "Tanzen, extra scharfe Prince Street Pizza, Kurkuma-Eis." Diese wilde Performance schien nun ihre letzte wehenfördernde Idee zu sein: "Wenn der Baby-Mama-Tanz nicht funktioniert, was dann?"

Ganz nebenbei zeigte Shay dabei auch noch, wie sexy und fit eine hochschwangere Frau kurz vor der Geburt sein kann. "Ich liebe ihr Selbstvertrauen, denn viele Frauen fühlen sich unwohl, wenn ihr Bauch wächst. Aber sie ist so motivierend und ein echtes Vorbild", lautete nur einer der vielen begeisterten Kommentare unter ihrem Clip.

