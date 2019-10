Lodert zwischen Julian Evangelos (27) und Stephanie Schmitz (25) auch zwei Jahre nach Love Island noch das Feuer der Leidenschaft? Im September 2017 hatten der Lehramts-Student und die gelernte Krankenschwester sich in der Kuppelshow ineinander verliebt. Seitdem sind die beiden unzertrennlich. Doch können sie auch heute noch kaum die Finger voneinander lassen? Das haben Julian und Stephie im Promiflash-Interview ausgeplaudert.

Seit rund 24 Monaten gehen der Muskelmann und die Blondine gemeinsam durchs Leben – und zwar noch immer überglücklich, wie Stephie versicherte: "Also, ich finde bei uns ist auf jeden Fall noch die volle Ladung Leidenschaft da!" In ihrer bisherigen Beziehung hätten sie sich intensiv kennenlernen können und gemerkt, welche Bedürfnisse ihr Partner habe. "So konnte man sich perfekt aufeinander abstimmen. Unsere Beziehung wird immer besser und nicht schlechter!", schwärmte die Rheinländerin.

Ihr Liebes-Glück wollen Julian und Stephie auch bald amtlich besiegeln lassen: Nach dem romantischen Heiratsantrag des 27-Jährigen im Januar 2018 planen die Turteltauben aktuell ihre Hochzeit. Ihre Outfits für die Zeremonie haben sie schon – nur ein Datum für die Trauung fehlt noch.

RTL II, "Love Island" Julian Evangelos und Stephanie Schmitz bei "Love Island"

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz und Julian Evangelos im April 2019 in Mexiko

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz in Dubai

