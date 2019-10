Was funkelt denn da an Sophia Thomallas (30) linker Hand? Seit mehreren Monaten ist die Moderatorin glücklich vergeben: Der Mann, der sie zum Strahlen bringt, ist Fußballer Loris Karius (26). Im Mai vermuteten die Fans der Tattoo-Liebhaberin sogar, dass sie bereits verlobt sei. Der Grund für diese Spekulationen war ein Netz-Post der 30-Jährigen, den sie schlicht mit dem Wort "Ja" betitelt hatte. Die Gerüchte entpuppten sich zwar als falsch, aber vielleicht hat der Kicker inzwischen die Frage aller Fragen gestellt: Sophia präsentiert sich nun mit einem verdächtigen Schmuckstück im Web!

In ihrer aktuellen Instagram-Story zeigt sich die Schauspielerin entspannt zu Hause: Sie liegt gemütlich auf dem Sofa, auf ihren Beinen wälzt sich ihre Katze – so weit, so unspektakulär, wäre da nicht dieses eine Detail. Sophia trägt an ihrer linken Hand einen glitzernden Diamantring! Es würde außerdem zu der TV-Beauty passen, dass sie ihre Verlobung nicht auf der Foto- und Videoplattform thematisiert: "Ich habe das schon mal gesagt, wenn ich wirklich verlobt sein würde, dann würde ich das niemals auf Instagram posten. Das ist das letzte Ding, wo ich das hochladen würde mit so einem Ring. Nie im Leben würde ich das machen", stellte sie vor einigen Monaten gegenüber RTL klar.

Aber ist sie nun verlobt oder nicht? Gegenüber Promiflash dementierte das Management leider eine Verlobung: "Alles beim Alten. Nichts passiert. Einfach Schmuck."

AM / SplashNews.com Loris und Sophia in Miami

Gisela Schober / Kontributor / Getty Images Loris Karius und Sophia Thomalla in Berlin, Juni 2019

ActionPress Sophia Thomalla bei der Place to be Berlinale Party, 2019

