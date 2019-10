Welche Ansprüche stellt Jonas Ems (22) an seine nächste Freundin? Mitte August schockte der YouTuber seine Fans. Nach drei Jahren Beziehung gaben er und seine Partnerin Denise Mski (19) ihre Trennung bekannt. Seither hält Jonas seine Fans stets mit Gefühl-Updates auf dem Laufenden: Mittlerweile geht es dem Mädchenschwarm schon deutlich besser. Im Promiflash-Interview gab er nun sogar bekannt, was eine neue Traumfrau für ihn mitbringen müsste!

Bei der Premiere von "Krass Klassenfahrt" plauderte Jonas offen über seinen aktuellen Beziehungsstatus und mögliche neue Partnerinnen. Mehr Zeit für sich alleine und Raum für seine Arbeit erwarte Jonas in einer neuen Beziehung aber schon mal auf keinen Fall: "Ich glaube, ich muss eher nach einer Beziehungspartnerin Ausschau halten, die das akzeptieren kann oder die irgendwie Teil davon sein kann, ohne dass es sie komplett abfuckt", erklärte er. Dabei müsse seine nächste Traumfrau aber nicht unbedingt selber YouTuberin sein: "Also es könnte auch schon jemand generell aus der Medienbranche sein."

Aber Mädels, keine Sorge! Eine dringende Voraussetzung sei aber auch das nicht: "Auf der einen Seite sagt man: Gleich und gleich gesellt sich gerne, auf der anderen Seite sagt man: Gegensätze ziehen sich an. Ist superschwierig wirklich zu sagen, welcher der beiden Lebensweisheiten da jetzt eher zutreffen", gab er sich nachdenklich. Da er aber viel unterwegs sei, wäre es ihm am liebsten, wenn er seine Zukünftige in seine Reisepläne ohne Probleme mit einbinden könnte.

Actionpress/ Tamara Bieber Denise Mski und Jonas Ems bei den Nickelodeon Kids Choice Award 2019

Tamara Bieber /ActionPress Jonas Ems auf der Glow in Berlin, September 2019

Actionpress/ Tamara Bieber Jonas Ems, YouTuber

